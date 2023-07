Mourinho: “Auguri a questo club storico”. Anche Dybala festeggia il 22 luglio

Lo Special One non perde mai occasione per ribadire il suo totale amore nei confronti dei romanisti e della squadra giallorossa

Il 22 luglio è una data storica per tutti i romanisti e ieri oltre 4000 persone hanno festeggiato la nascita del club per le vie della Capitale. Anche José Mourinho sul suo profilo Instagram ha celebrato la data di fondazione della Roma: "Auguri a questo club storico e ai suoi tifosi unici. Forza Roma sempre". Il mister ha pubblicato sulle storie le foto dei festeggiamenti di ieri sera. Ha prima messo lo scatto all'Isola Tiberina e poi quello al Pantheon. Lo Special One non perde mai occasione per ribadire il suo totale amore nei confronti dei romanisti e della squadra giallorossa. Anche Zalewski ha fatto gli auguri al club mettendo online una sua foto da piccolo con la maglia della Roma. Si uniscono alla ricorrenza Dybala e Belotti, che hanno condiviso sulle loro storie Instagram il post dell'account ufficiale giallorosso con cui si celebra questa giornata.