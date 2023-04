Mourinho attacca Slot: “Se perdo una partita non piango per 10 mesi”

"Se perdo una partita non dormo o non piango per dieci mesi. Io...", questo l'attacco di Mourinho a Slot che poi ha aggiunto: "La differenza è che questo è solo il primo tempo, a Tirana invece era una partita secca. Se si perde poi non bisogna piangere per dieci mesi, si può dormire serenamente, ". Lo Special One ha risposto al tecnico del Feyenoord che in questi mesi non ha mai perso occasione per tornare sulla finale di Conference League dello scorso 25 maggio. "Ci vediamo tra una settimana" ha esclamato José mentre lasciava la sala conferenze del de Kuip. Tra 7 giorni ci sarà il ritorno allo stadio Olimpico con i giallorossi che sono chiamati ad una nuova rimonta dopo quella con il Salisburgo ai play off di Europa League.