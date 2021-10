Mourinho attacca ancora l’Olimpico: “È il peggior campo della Serie A”

Lo Special One critica di nuovo le condizioni del manto erboso

Nel post-partita di Roma-Empoli Mourinho, intervistato da Dazn, non ha perso occasione per criticare ancora una volta il campo dell'Olimpico definendolo "il peggiore della Serie A". Non è la prima volta che lo Special One denuncia le condizioni non idonee del manto erboso dell'impianto di casa. La prima volta è accaduto il 19 agosto prima della gara di andata dei playoff di Conference League contro il Trabzonspor. In quel frangente il tecnico portoghese si era complimentato con il club turco per l'ottimo stato in cui versava il rettangolo verde rimproverando allo stesso tempo i giardinieri dell'Olimpico, tramite un post Instagram disse: "Questo ragazzo sì che lavora sodo, non come quelli in vacanza all'Olimpico". La Roma aveva giocato da pochi giorni la prima amichevole in casa contro il Raja Casablanca lamentando un terreno di gioco secco e sabbioso. Le critiche sono arrivate anche dalla sponda biancoceleste, il 27 agosto Sarri confermò le parole di Mourinho: "Il campo all'Olimpico è una vergogna per tutta la città di Roma, non è all'altezza. Ieri ho visto qualche minuto della partita della Roma (contro il Trabzonspor, ndr) e raramente ho notato un campo messo così male, è indegno". Sport e salute, che si occupa dell'impianto, rispose: "Lo stadio Olimpico e il campo sono stati riconsegnati dall'Uefa dopo i campionati Europei, durante i quali l'Olimpico è stato giudicato uno dei terreni migliori, l'11 luglio. Il campo è stato riseminato per intero e la natura, con l'aiuto dei supporti tecnici utilizzati, sta facendo il suo corso". Il terreno però continua a non soddisfare Mourinho oggi è tornato all'attacco nonostante qualche settimana fa avesse notato dei miglioramenti.