Mourinho applaude Ibrahimovic. Ieri l’addio al calcio del fuoriclasse svedese

Ieri a San Siro, dopo la vittoria sul campo dei rossoneri per 3-1 contro il Verona, si è svolta la cerimonia per l'addio al calcio di Zlatan Ibrahimovic, tra gli applausi e la commozione dei tifosi presenti. Lo svedese, visibilmente emozionato, ha letto un discorso in cui ha annunciato che dopo il Milan non ci sarà nessun'altra squadra professionistica nella sua carriera. Alle moltissime figure del mondo del calcio che lo hanno salutato e ringraziato, si aggiunge oggi anche Mourinho. Lo Special One, che lo ha allenato in più occasioni (all'Inter prima e al Manchester United, poi) ha condiviso sui suoi canali social alcune foto che lo ritraggono insieme ad Ibra e nella didascalia una serie lunghissima di applausi che testimoniano la grande stima dell'allenatore nei confronti di un giocatore che ga scritto pagine di storia del calcio.