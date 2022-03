Mourinho anticipa la conferenza stampa prima del derby: sarà alle 19

Il portoghese cambia l'orario di presentazione di Roma-Lazio di mezz'ora

Prima rivoluzione (per modo di dire) in vista del derby di domani: la conferenza stampa di José Mourinho, alla vigilia di Roma-Lazio, non sarà alle 19:30, ma sarà anticipata di mezz'ora e inizierà alle 19. Sempre alla sala stampa del centro sportivo Fulvio Bernardini.