Mourinho alle 7 già a Trigoria col suo staff: “Lavoriamo” – FOTO

Lo Special One ogni mattina arriva prestissimo al Fulvio Bernardini: oggi in programma doppia seduta

Un post pubblicato poco dopo le 7 sui social da chi si occupa dei suoi profili, a dimostrare quanto cominci presto la giornata. José Mourinho stamattina è arrivato prestissimo a Trigoria al centro sportivo Fulvio Bernardini, come fa praticamente sempre da quando è arrivato alla Roma. "Lavoriamo", la caption del suo post su Instagram, segnale che il lavoro, appunto, sia l'unica chiave per fare meglio delle ultime stagioni. Mourinho lo sa e per questo con il suo staff si presenta poco dopo l'alba tutte le mattine a Trigoria per programmare il lavoro giornaliero. Oggi doppia seduta dopo il riposo di ieri post amichevole a Trieste. Domenica a Frosinone altro test, stavolta contro il Debreceni.