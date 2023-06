Mourinho alla squadra dopo la finale: “Testa alta, il calcio è il calcio”

Dopo la finale persa contro il Siviglia, lo sconforto aveva preso il sopravvento con quasi tutti i giocatori della Roma inconsolabili e in lacrime. José Mourinho, dall'alto della sua esperienza, ha chiamato a raccolta tutto il gruppo unendolo in cerchio, parlando alla squadra con il cuore in mano e ribadendo il suo orgoglio per la prestazione fatta: "Abbiamo perso una partita, abbiamo perso una coppa. Non abbiamo perso una cosa essenziale. Noi abbiamo perso contro di loro? No persa, l'abbiamo pareggiata. E che è? Che è? Chi chiacchiera e parla? Chi è che parla? C'è uno che mi dice chi è che parla? O no? Nessuno". Queste le prime parole dello Special One che ha poi continuato: "Sono andato lì a trovare la mia famiglia, ho trovato gente parlare di una brutta parola: della classifica. Sono venuto per voi. Siamo sempre stati insieme, abbiamo fatto tutto, abbiamo parlato ancora, abbiamo giocato a calcio ancora e questa è la brutta verità. La brutta verità. Però i miei figli vengono con me da 20 anni per le mie finali, da quando erano piccoli. Stanno lì, piangono. I miei figli 23 e 27 anni ma seguono il calcio e papà. Tu vai a casa, ci sono tuo papà, c'è tuo papà, c'è tua moglie. Ci sono tutti. Ci sono tutti. In realtà non abbiamo perso, non abbiamo perso". Mourinho è poi entrato nel merito del suo futuro, confermando la sua permanenza nella Capitale: "L'altro giorno l'ho detto a Lorenzo e Mancini. Sono venuti da me. Sono sicuro qua, io voglio continuare qua per voi, per tutto quello che ho dato per voi. Io voglio rimanere qua. Qua e basta. Qua. Ci devono dare più punti, punti. Devono puntare su di noi... Però voglio restare qua con voi. Adesso qua non dobbiamo pensare a quello che è successo, a casa ci dobbiamo pensare. Testa alta. Siamo stati insieme qua... Senza piangere". Poi la chiosa finale: "Per me siete i miei ragazzi anche dopo questa partita che abbiamo perso. Calcio è calcio. Uomini sono uomini. Voi siete tutti uomini. Adesso andiamo".