Mourinho alla Roma, tifosi shockati: “Scelta clamorosa, bravi Friedkin”

Mondo giallorosso in delirio dopo l'annuncio dello Special One: "Ha esperienza e carisma da vendere"

Redazione

Una notizia clamorosa scuote l'etere giallorosso: Josè Mourinho sarà dal prossimo anno l'allenatore della Roma. Il portoghese ha firmato un contratto fino al 2024 e sostituirà Paulo Fonseca, che lascerà ufficialmente la squadra al termine della stagione. L'arrivo nella Capitale dello Special One ha letteralmente scatenato i tifosi, che si sono riversati sui social in un misto tra entusiasmo ed incredulità. "Questo dimostra quanto sono ambiziosi i Friedkin: lasciatemi godere per questa notizia incredibile" scrive Francesco, mentre Goffredo stenta a crederci: "Sono un po' sorpreso, un po' felice, un po' boh. Forza Roma". Martina rilancia prendendo in prestito l'inglese maccheronico di Matteo Renzi: "Sono ancora first reaction: shock!".

C'è poi chi come Stefano si proietta già al futuro e ipotizza simpaticamente una conferenza stampa in dialetto: "Già me lo immagino: senti, a' coso, non t'allarga!". Del tutto incredula anche Valeria: "Non è uno scherzo vero? Benvenuto a Roma mister!". Un giudizio ben più lucido quello di Michele, che avalla la scelta della società giallorossa: "Colpaccio. Mourinho è un allenatore controverso ma ha esperienza e carisma da vendere". Anche Marco sembra aver apprezzato la scelta dei Friedkin: "Risposte serie e dove trovarle. Brava Roma!". Anche Fabio sembra apprezzare: "Potrà piacere o meno, ma Mou è un personaggio clamoroso". C'è poi chi come Sam azzarda già un consiglio riguardante lo staff tecnico: "Da uomo intelligente come è dovrebbe scegliere come vice Daniele De Rossi".

Giorgio prova ad analizzare la scelta dal punto di vista mediatico ed approva la mossa dei Friedkin: "Con l'arrivo di Mourinho, i Friedkin hanno conquistato metà Roma". Non manca come sempre qualche scettico. Alep scrive: "Mossa commerciale direi, dalla prossima stagione Mourinho sarà l'uomo di punta dei media italiani (le sue frecciatine, le sue interviste, le sue battute, il suo body language). E mentre sul campo farà peggio di Fonseca l'importante sarà far parlare di lui a prescindere". A prendersi la scena è però Stefano, che addirittura pubblica un fotomontaggio dello Special One travestito da Pontefice: "Papa Francesco scansati, è tornato il padrone di casa!". D'altronde Roma è anche questo: Mourinho lo imparerà molto presto.