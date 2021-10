Mourinho: “Al progetto serve tempo, dobbiamo far crescere i giocatori”

Il tecnico a pochi minuti dal fischio d'inizio

Va titolare Darboe e Smalling ci spiega la scelta di Darboe? E' un bravo giocatore, è giovane, lavora per giocare per crescere. E' un progetto di tempo, non abbiamo delle rose con tanti giocatori esperti e tanti giocatori fatti ma abbiamo bisogno anche noi di fare giocatori e di finire il percorso fatto quando erano in Primavera. Lui come Zalewski e Calafiori. Cristante ha giocato sempre, l'ultima partita di Conference anche 90' per dare stabilità a una squadra dove ho cambiato tanto. Oggi è la squadra base, dove Ibanez ha giocato tutte le partite e non gioca oggi e lo stesso con Cristante.