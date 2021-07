Mourinho ai Musei Capitolini prima della presentazione

"Prima della presentazione, un po' di storia"

Mancano meno di un'ora alla presentazione ufficiale di José Mourinho. Lo Special One verrà presentato sulla Terrazza Terrazza Caffarelli, al Campidoglio, una location suggestiva che domina su tutta la città. Sono attesi una sessantina di giornalista da tutto il mondo per un evento che tutto l'ambiente romanista aspetta dal suo annuncio ad inizio maggio. Prima della presentazione però, José Mourinho ha fatto visita ai famosi Musei Capitolini, postando una foto che lo ritrae accanto alla Lupa che allatta Romolo e Remo e un'altra con la statua di Marco Aurelio alle spalle sul proprio profilo Instagram, con la didascalia "Before presentation ,a bit of history" .