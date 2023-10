Mourinho accoglie Turki Alalshikh a Trigoria: “Bello rivederti, amico mio” – FOTO

È stato annunciato oggi il nuovo main sponsor della Roma, Riyadh Season, marchio di una delle rassegne d'intrattenimento più importanti al mondo. La firma è avvenuta proprio a Trigoria, dove gli esponenti sauditi sono stati ospitati e hanno incontrato anche i calciatori e José Mourinho. Lo Special One gravita già da tempo in orbita araba, non solo per la maxi-offerta rifiutata in estate: ulteriore dimostrazione è la story condivisa dal mister portoghese sui social con Sua Eccellenza Turki Alalshikh."Molto bello incontrarti di nuovo, amico mio", scrive Mourinho postando la foto con il Presidente della General Entertainment Authority dell'Arabia Saudita.