Mourinho: “Abbiamo sofferto la mancanza dei tifosi in trasferta. Ne abbiamo bisogno”

José Mourinho aspetta la tempesta perfetta promessa da Imanol Alguacil a San Sebastian, per caricare ulteriormente anche la sua Roma. Lo Special One, prima di partire per la Spagna dove ha poi parlato in conferenza stampa, ha rilasciato alcune dichiarazioni anche ai microfoni del canale ufficiale del club: "È stata difficilissima all'Olimpico, è una partita in cui loro hanno tutto da guadagnare. Sicuramente prenderanno dei rischi ma giocheranno con tanta emozione, con uno stadio bello e caldo dietro di loro. E hanno tanta qualità, perché il 2-0 dell'andata non mi ha dato una sensazione diversa da quella che avevo prima su di loro, che sono un'ottima squadra".