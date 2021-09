Mourinho a Xhaka su Instagram: “Fai il vaccino Granit e stai al sicuro” – FOTO

Lo Special One invita il centrocampista svizzero a immunizzarsi contro il Covid

José Mourinho ha commentato una foto del centrocampista svizzero Granit Xhaka, a lungo inseguito dalla Roma nel mercato estivo. Lo Special One ha invitato il calciatore dell'Arsenal, risultato di recente positivo al Covid e attualmente in isolamento, a vaccinarsi per stare bene. Sotto uno scatto pubblicato su Instagram da Xhaka, questo il commento di Mourinho: "Fai il vaccino Granit e stai al sicuro". Fra i due c'è grande stima reciproca e il portoghese avrebbe voluto avere con sé il centrocampista dell'Arsenal per rinforzare la sua squadra. Nel frattempo monitora la situazione da lontano, nell'eventualità che la trattativa possa sbloccarsi in futuro.