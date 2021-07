Mourinho a Trigoria: “Devo stare a distanza, ma mi prendo cura dei giocatori”

Il tecnico dirige a distanza l'allenamento della domenica: "Il tempo è fantastico, posso stare fuori e seguire l’allenamento, posso organizzare e parlare con gli assistenti che si prendono cura di loro"

Jose Mourinho non vede l'ora di cominciare il ritiro con la Roma. Lo Special One è ancora in quarantena, ma dirige a distanza le sedute dei giocatori che hanno cominciato in anticipo. Con un video social ha raccontato le sue prime sensazioni dal campo di Trigoria: "Ancora due giorni lontano dai giocatori (a causa della quarantena, ndc), ma è ok: il tempo è fantastico, posso stare fuori e seguire l’allenamento, posso organizzare e parlare con gli assistenti che si prendono cura di loro. Siamo molto dispiaciuti per la perdita di Spinazzola che sarà out per qualche mese, ma questo é il calcio. Pronti per cominciare la prossima settimana". Martedì ci sarà il raduno ufficiale, mentre mercoledì Mourinho sarà ufficialmente "libero" di poter scendere in campo.