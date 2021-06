Mourinho a Totti: “Peccato il ritardo, allenarti sarebbe stato un piacere”

Lo Special One risponde a Francesco, che di lui ha detto: "È il migliore al mondo"

Mourinho risponde a Totti e lo ringrazia con un post sui social, come ha già abituato in queste settimane i tifosi della Roma che aspettano con ansia di vederlo nella capitale: "Grazie delle tue parole Francesco, peccato essere arrivato con 4 anni di ritardo. Allenarti sarebbe stato un piacere". A chiudere il messaggio, l'hashtag "#uncapitano". Nel pomeriggio Totti aveva speso bellissime parole su di lui: "Abbiamo preso l'allenatore più forte al mondo - ha detto oggi al Coni -. Sarebbe stato bello essere allenato da lui quando ero giovane". Sul fatto che Mou "studiato" la storia della Roma, non c'è alcun dubbio. E mai ce ne sono stati, considerata l'attenzione maniacale che Mourinho dedica alla comunicazione.

Dopo tanti anni da avversari, con Mourinho sulla panchina dell'Inter e Totti capitano della Roma, i due non si sono incrociati a Trigoria. E per il momento, sembra che le cose non cambieranno: "Futuro di nuovo alla Roma? Non ho mai parlato con nessuno e non ci sarà nessun ruolo", ha spiegato oggi Francesco. Ma i tifosi non smettono di sognare. D'altronde i Friedkin hanno abituato alle sorprese.