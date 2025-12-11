Mourinho: “Scudetto? Milan, Inter o Napoli. Peccato perché andrei al Circo Massimo”

José Mourinho ha appena vinto con il suo Benfica contro il Napoli, in Champions League. Si presenta in sala stampa per l'intervista di rito e analizza la partita appena giocata. Parla i italiano, lo conosce bene visti i trascorsi nell'Inter e più recenti nella Roma. E proprio ai giallorossi dedica un pensiero, parlando della corsa scudetto che si sta tenendo in serie A. "Scudetto? Credo sia una cosa tra Inter, Milan e Napoli e mi dispiace perché andrei anche io di corsa al Circo Massimo...". Il riferimento è chiaro, Mou sogna il titolo per la Roma come ogni tifoso giallorosso, ma analizzando lucidamente la situazione lascia poco spazio all'immaginazione. "Chi vincerà? E' difficile, l'Inter ha un super potenziale con la rosa top, il Napoli uguale, il Milan gioca una partita alla settimana, ha un allenatore fantastico come Max che può allenare come Cristian e Antonio non possono fare perché hanno tante partite da giocare. Purtroppo penso sarà tra questi tre perché mi piacerebbe tantissimo e a anche io andrei al Circo Massimo, ma non penso".