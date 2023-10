Mourinho scende in campo con “Qui Vivo”, la campagna di Save the children

Tecnico della Roma in prima linea, con altri suoi colleghi, per la nuova campagna dell'associazione benefica

Josè Mourinho schierato insieme a molti altri suoi colleghi per la campagna "Qui Vivo" promossa da Save the children. Obiettivo quello di assicurare a tutti i bambini delle periferie italianeeducazione di qualità, attività sportive, opportunità e spazi sicuri in cui crescere adeguatamente. Lo svantaggio socioeconomico porta tantissime famiglie in carenza di spazi e servizi essenziale per la crescita dei ragazzi. L'iniziativa è stata accolta e promossa anche dalla Serie A, infatti dal 21 al 23 ottobre tutte le squadre sosterranno l'Organizzazione. In particolare, oltre al tecnico portoghese, anche Luciano Spalletti, Massimiliano Allegri, Roberto D'Aversa, Gian Piero Gasperini, Simone Inzaghi, Stefano Pioli, Claudio Ranieri ed Eusebio Di Francesco hanno sposato pienamente la causa.