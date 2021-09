Mou: “Cinque vittorie non sono cinquanta”. El Shaarawy: “Aspettativa su di noi”

Giornata di vigilia per la Roma. Domani arriva il Cska Sofia per la prima partita di Conference League

È tornato a parlare di Roma Edin Dzeko, oggi attaccante dell'Inter. Il bosniaco ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video: "Non mi aspettavo di arrivare perché avevo un altro anno a Roma, ho detto al mister Mourinho che avrei dato tutto per la Roma anche se non mi sono piaciute tante cose degli ultimi sei mesi. Si torna a parlare di Stadio. Il sindaco Virginia Raggi si è così espressa: "Sto lavorando già con i Friedkin che hanno da subito esaminato il vecchio progetto, hanno deciso di non voler continuare in quella direzione e hanno aperto alla costruzione di un nuovo stadio". Ottimista anche il candidato sindaco per il PD Roberto Gualtieri"Vogliamo fare questo stadio nei tempi della prossima consiliatura".