Roma-Cska Sofia a un passo dal sold out: rimangono solo 1600 biglietti

Manca davvero poco al tutto esaurito per la partita di Conference League

Per il match di domani sera fra Roma e Cska Sofia, valevole per la prima del gruppo C di Conference League, si è molto vicini al sold out. Restano infatti solo 1600 biglietti disponibili per raggiungere il tutto esaurito, considerando la capienza ridotta al 50%. I tifosi della Roma, come dimostrato anche in occasioni extra-calcistiche come la cena di ieri sera di dirigenza e squadra, stanno dimostrando con gran forza il loro attaccamento ai colori giallorossi, dato dagli ottimi risultati raggiunti finora e dall'entusiasmo, ancora palpabile, generato dall'arrivo di José Mourinho. Per il match contro l'Udinese di campionato, in programma giovedì 23 alle 20 e 45, sono già 15.000 i tagliandi venduti.