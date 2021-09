Stadio Roma, Raggi: “Già a lavoro con Friedkin”

"Per me la zona migliore potrebbe essere quella dell'Ostiense, perché parliamo di una zona già infrastrutturata"

"Sto lavorando già con i Friedkin che hanno da subito esaminato il vecchio progetto, hanno deciso di non voler continuare in quella direzione e hanno aperto alla costruzione di un nuovo stadio. Abbiamo chiuso quindi il capitolo Tor di Valle e ne abbiamo aperto un altro. Attualmente noi non abbiamo ancora ricevuto un progetto però proprio ieri mi è stato chiesto dove io, in qualità di candidata, farei lo stadio". Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, durante un'intervista su Radio Rock riportata dall'ANSA in merito all'attuale situazione sullo stadio della Roma."Per me la zona migliore potrebbe essere quella dell'Ostiense, perché parliamo di una zona già infrastrutturata, già con servizi, tra l'altro anche vicina al cuore storico dei romanisti - ha ribadito Raggi - . Io credo che l'intenzione della nuova proprietà sia quella di costruire solo lo stadio, l'impianto sportivo. Questo ci consente di utilizzare procedure rapide e semplici. Quindi non ho dubbi che, data la serietà della proprietà, non appena arriverà il progetto lo esamineremo. Nel frattempo stiamo lavorando insieme per una serie di soluzioni'', ha concluso.