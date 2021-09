Mou augura buon compleanno al tecnico del Galatasary Terim su Twitter – VIDEO

Lo Special One ha affidato ai social della squadra turca il proprio messaggio di auguri

Sul profilo Twitter ufficiale del Galatasaray è apparso un video speciale dedicato a Fatih Terim per il suo compleanno. A fargli gli auguri è il tecnico della RomaJosé Mourinho. Il tecnico giallorosso ha scherzato anche sull'età del collega. Il tecnico della squadra turca, molto sorpreso, era visibilmente emozionato durante la visione del messaggio del portoghese. Queste le parole dello Special One: "Mio caro amico Fatih. Congratulazioni. Goditi questo giorno con la tua famiglia. Festeggiare il tuo quarantottesimo compleanno con questa felicità è fantastico. Quarantotto perchè nessuno crederebbe che hai sessantotto anni. So che per essere felice hai bisogno del calcio quindi continua così. Sappi che a Roma hai un grande amico e un grande tifoso".