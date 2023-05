Motta su Arnautovic: “Giusto che parta se lo vogliono squadre che giocano in Europa”

Thiao Motta ha parlato in conferenza stampa a due giorni dal match di campionato contro la Cremonese. Tra gli argomenti trattati, anche il futuro di Marko Arnautovic accostato in particolare a Milan e Roma: "Avete parlato tantissimo di lui, lo avete già messo in altre squadre mentre noi stiamo pensando alla Cremonese. Se dovessero arrivare squadre per Arna che ha 34 anni, squadre che puntano o giocano in Europa, penso che sia doveroso e giusto che possa avere una grande opportunità per giocarci". Queste le parole di Thiago Motta che dunque apre le porte ad un possibile futuro fuori Bologna per l'attaccante austriaco ex Inter e Stoke City.