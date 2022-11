Motsi (dir. Ludogorets): “Mi scuso con Mourinho ma all’andata non ci siamo difesi”

Kozmin Motsi, direttore tecnico del Ludogorets, prossimo avversario della Roma in Europa League, ha parlato ai microfoni di BNT. Tra gli argomenti trattati, anche la gara d'andata che ha visto la formazione bulgara uscire dal campo con i tre punti: "Mi scuso con il signor Mourinho, ma ho visto il Ludogorets giocare a calcio dal primo all'ultimo minuto contro la Roma". Questa la prima stoccata di Motsi nei confronti dello Special One: "Non abbiamo difeso con 10 uomini, ho visto il Ludogorets giocare a calcio. Vincere è stata una sorpresa, perché si vede che tipo di giocatori hanno. La squadra però ha giocato come se fosse insieme da 10 anni. Nonato è arrivato molto bene e ha fatto due allenamenti con la squadra. Hanno giocato la partita come una famiglia, come una grande squadra".