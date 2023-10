MotoGP, Di Giannantonio cuore giallorosso: arriva in Thailandia con la maglia di Bove

Fabio Di Giannantonio si sta prendendo la scena in MotoGP e vuole continuare a stupire anche nel Gran Premio in Thailandia. Il pilota nelle prossime ore farà le prove libere e si è presentato dall'altra parte del mondo con la maglia del suo amico Bove. I due sono legati da una profonda amicizia e dall'amore per la Roma. Ieri il centrocampista giallorosso ha segnato un grande gol contro lo Slavia Praga e lui si è subito congratulato mettendo una storia su Instagram scrivendo: "Mostro". In una recente intervista aveva dichiarato che porta la squadra del suo cuore ovunque e lo ha dimostrato con i fatti arrivando a Buriram con la divisa della Roma.