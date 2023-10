MotoGP, Di Giannantonio 4° in Indonesia: arrivano i complimenti di Bove

I due sono molto amici e il centrocampista giallorosso lo ha elogiato su Instagram per la bellissima gara

Nel Gran Premio in Indonesia si è preso la scena Pecco Bagnaia che con un miracolo è arrivato primo partendo dalla 13esima posizione. Grande protagonista della gara è stato anche il super tifoso romanista Fabio Di Giannantonio che si è piazzato 4° con la Ducati Gresini. È un grande amico di Bove e il centrocampista giallorosso si è complimentato con lui su Instagram. Edoardo ha pubblicato la sua foto in moto e ha aggiunto l'emoticon del cuore insieme a quella del lupo. Il pilota è stato anche ospite a Trigoria a marzo del 2022 ed ha avuto l'onore di scattare una foto con José Mourinho .

