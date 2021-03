“Sono Totti, giochiamo insieme”: Moscardelli ci crede, ma è solo uno scherzo – VIDEO

Nella vita di Moscardelli, Totti è più importante di (quasi) tutti. L’ex attaccante tifosissimo della Roma è stato lo sfortunato protagonista di uno scherzo de “Le Iene”: un finto Francesco (la voce era dell’imitatore Gianfranco Butinar) ha fatto finta di voler organizzare la partita d’addio di Moscardelli. Il problema? L’eccessiva invadenza con cui l’ex capitano ha preso a cuore l’iniziativa.

È primissima mattina quando Moscardelli inizia a ricevere delle telefonate sul cellulare. È a letto e così decide di non rispondere. Così a svegliarlo ci pensa il direttore sportivo del Pisa, la sua ultima squadra: “Guarda Mosca che devi rispondere alle telefonate, c’è qualcuno che vuole organizzare la tua partita d’addio”. L’ex attaccante così si decide a rispondere e dall’altra parte c’è proprio Totti, che vuole prendere in mano la situazione e chiamare compagni ed ex calciatori per organizzare una grande partita, addirittura allo stadio Olimpico.

Moscardelli è al settimo cielo e non sta più nella pelle: “Devo fare un gol sotto la Sud con la maglia della Roma, con lui che mi passa la palla”, dice sognante alla moglie che è accanto a lui. Peccato che per coinvolgere giocatori del calibro di Buffon e Pagliuca, Totti decida di snobbare anche Sorrentino, che di Moscardelli è un grande amico dai tempi del Chievo. Il portiere – complice dello scherzo – chiama “Mosca” e si fa vedere visibilmente dispiaciuto.

Ma Moscardelli non riesce a dire di no e a chiedere a Francesco di poter decidere lui chi chiamare per la partita. Così interviene la moglie Guendalina – anche lei complice de Le Iene – che sbraita mentre l’attaccante è al telefono con Totti, facendo offendere il finto Francesco. Che decide di mollare l’organizzazione. “Non ti sei regolata”, ripete più volte Moscardelli contro la compagna. Guendalina allora fa un passo indietro e decide di richiamare Totti per scusarsi. Francesco parla al telefono con lei e poi chiede a Moscardelli di incontrarsi a casa loro.

L’attaccante si prepara perché l’appuntamento è di quelli importanti, ma una una volta sentito il clacson fuori dalla villa esce in giardino e non trova Totti ma… gli inviati delle Iene. Moscardelli resta di sasso, non riuscendo a pronunciare neanche una parola per la disperazione. “Avresti rinunciato ai tuoi amici per Totti?”, gli chiedono poi Nicola Savino e Alessia Marcuzzi in studio. “Eh, quasi…”, la sua risposta. La delusione, a giorni di distanza dallo scherzo, non è ancora passata.