Moscardelli: “Se la Roma ieri avesse vinto, Mourinho sarebbe rimasto. Ora non so”

Le parole dell'ex Pisa: "Vuole parlare con la società ma non te lo so dire e non so neanche dirti se mi auguro di sì oppure no”

Prosegue l'ex Pisa: “Mourinho rimane? Domanda da un milione di dollari. Se avesse vinto l’Europa League sarebbe rimasto secondo me, perché alla fine vai a fare la Champions. Vieni da una Conference, un’Europa League e manca quella, era uno stimolo in più. Sfida difficile ma che sarebbe stata una cosa ghiotta, il suo pensiero sarebbe stato questo. Scherzi a parte, non so se rimane. Vuole parlare con la società ma non te lo so dire e non so neanche dirti se mi auguro di sì oppure no”.