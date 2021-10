Moscardelli: “Mayoral merita più spazio. Io segno su assist di Totti e smetto”

L'ex attaccante: "Non c'è stata un'era Fonseca perché agli allenatori si dà poco tempo, magari a Mourinho ne daranno di più"

Totti, la Roma, Mourinho: il centro di ogni tifoso giallorosso, compreso Davide Moscardelli. L'ex attaccante è intervenuto alla tv di Calciomercato.it. Ecco uno stralcio delle sue parole: “La Roma io la vedo con occhio da tifoso, ma anche da chi ha fatto il calciatore per molto tempo. La vedo sempre bene, adesso questa partitella Juve-Roma può essere quella che ti dà lo slancio. Fonseca? Non c'è stata un'era Fonseca perché si dà sempre poco tempo agli allenatori. Magari a Mourinho se ne darà di più. Su Shomurodov non so se sono tanti i 18 milioni, per me sono tanti anche quelli spesi per Osimhen anche se sta facendo bene. Sono stati tanti anche quelli per Schick, che era di prospettiva e veniva da stagioni buone. Borja Mayoral sicuramente merita più spazio, purtroppo ne sta avendo poco. L’anno scorso ha tolte parecchie castagne dal fuoco. Totti? A calciotto non sono riuscito ancora a fare un gol su suo passaggio, è l’unica cosa che mi manca. Poi appendo gli scarpini al chiodo. Se ce la faccio mi taglio la barba? No, quello era se vestivo la maglia della Roma”.