Moscardelli: “Con Lukaku e Dybala ci divertiremo. È un attacco di prima fascia”

Le parole dell'ex attaccante: "Io belga è il calciatore adatto al gioco individualista di Mou, allenatore che sa motivare come pochi. Ritengo che riuscirà a tirare fuori cose importanti da lui"

Davide Moscardelli, ex calciatore tra le tante di Chievo, Bologna e Lecce, ha rilasciato un'intervista al portale Notizie.com. L'ex attaccante ha parlato in particolare dell'arrivo nella Capitale di Romelu Lukaku. Queste le sue parole:

Davide Moscardelli, mi rivolgo e all’ex calciatore e al tifoso della Roma: Lukaku e la Roma, che storia è o potrebbe essere? “La qualità del giocatore non si discute, soprattutto se tornasse ed essere il Lukaku del primo anno all’Inter. Deve smentire qualche giudizio negativo del momento, poi aggiungo: è belga come me di origini, attaccante mancino, insomma ho un debole per lui”.

Che colpo è? Tecnico, ad affetto… “Lukaku ha in sé tutto. È un colpo tecnico sicuramente, ma anche un colpo che serve alla Roma e ai suoi tifosi. Le prime due partite di campionato non sono affatto state positive. Belotti si è fatto trovare subito pronto, e Lukaku darà certamente un contributo importante. Credo però che il problema della Roma non sia e non fosse in avanti…Pensiamo anche alla condizione di alcuni, Smalling ad esempio. Ma l’arrivo di Lukaku è il colpo che dà respiro all’ambiente”.

Tutto merito della proprietà, di Dan Friedkin soprattutto? “Il presidente ci ha insegnato di saper fare le cose al momento giusto, ha saputo cogliere l’attimo. Ricordate l’arrivo di Mou totalmente sotto traccia? Chissà quante altre volte sarà capitato…Diciamo che gli riesce di nascondere bene i grandi colpi”.

Andiamo al campo, e immaginiamo Lukaku in partita. Credi sia già pronto? Oppure considerata anche la stazza importante dovrà aspettare ancora per trovare la giusta forma? “Sono sempre stato convinto che la condizione la trovi giocando le partite, poi il gap lo colmi con la giusta dose di determinazione. Ovviamente credo non si possa pretendere di vedere Lukaku ad oggi fare 50 metri in velocità sul campo, rincorso da un avversario”.

Lukaku-Dybala, la coppia è questa sulla carta. Giusto? “Mi sembra l’avesse provata a fare anche Marotta all’Inter, ora dicono che non vada bene perché Dybala si fa sempre male e Lukaku non è più quello di un tempo. Vedremo chi avrà avuto torto e magari da tifosi ci divertiremo. Sono curioso di capire come reagiranno gli avversari in campo!”

Ma la coppia Lukaku- Belotti, tu la vedi? “Credo possa capitare a partita in corso, può essere interessante come esperimento e come soluzione. Ovviamente serve supporto da dietro. Quando hai Dybala sai come devi servirlo: palla sui piedi. Però resto convinto che i giocatori bravi ed intelligenti non abbiamo problemi a cercare l’intesa, devono e possono coesistere tutti. Certo la Roma ha bisogno di proseguire in tutte le competizioni, in questo modo lo spazio si troverebbe per tutti”.

A distanza di tempo anche Mourinho ritrova Lukaku… “Lukaku è il calciatore adatto al gioco individualista di Mou, allenatore che sa motivare come pochi. Ritengo che riuscirà a tirare fuori cose importanti da lui. E poi oggi sono entrambi più maturi…”

Rispetto alle coppie di attacco delle altre squadre, quella della Roma oggi come si colloca? “Attacco di prima fascia, ma il Napoli sta davanti. Per forza, ma da Vlahovic pensando alla Juventus, mi aspetto di più. Ha iniziato bene. La Roma in generale può mirare alto, certo le prime due partite sbagliate mi portano a fare qualche riflessione più ponderata, però tra le prime 4 perché no?”

