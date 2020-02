Luciano Gaucci, ex storico presidente del Perugia, è morto all’età di 81 anni. L’imprenditore, nato a Roma nel 1938, è stato per 13 anni il patron del club umbro. Si è spento a Santo Domingo, dove ha trascorso gli ultimi anni della sua vita. Grandissimo appassionato di calcio, Gaucci è stato il numero uno anche di Sambenedettese, Viterbese e Catania. Un passato anche in giallorosso da vicepresidente della Roma al fianco di Dino Viola.