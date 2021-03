Morto Claudio Coccoluto: ha fatto il dj alla festa dei 40 anni di Totti

A 59 anni è scomparso Claudio Coccoluto, uno dei dj italiani più famosi, noto anche per le sue partecipazioni televisive nei programmi “Ciao Darwin” e “Matrix”. L’artista, malato da tempo, si è spento martedì 2 marzo alle 4.30 nella sua casa di Cassino.

Coccoluto aveva esordito nel 1978 come speaker nell’emittente locale “Radio Andromeda”, approdando poi nel mondo del clubbing a partire dagli anni Ottanta. In ambito “romanista” viene ricordato per aver fatto il dj alla festa dei 40 anni di Francesco Totti. “La mia fede romanista prevale su tutto, questo mio set rimarrà unico“, disse Coccoluto a “Radio Deejay” subito dopo l’evento.

La Roma, in un tweet, l’ha celebrato così: “La tua musica ha segnato un’epoca. Ci mancherai, Claudio“.