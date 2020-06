Morto Gildo Giannini, papà di Giuseppe: fu lui a portare Totti a Roma nel 1989

Lutto in casa Giannini: è morto il papà dell’ex capitano della Roma Giuseppe. Gildo è venuto a mancare all’età di 82 anni nel giorno in cui ricorrono anche i trent’anni dal gol del figlio nel Mondiale di Italia 90 contro gli Stati Uniti. In passato è stato lo storico responsabile dell’Almas Roma e anche del settore giovanile giallorosso e fu proprio lui nel 1989 a puntare su Totti, contribuendo nel portarlo a Trigoria dopo aver convinto anche i genitori dell’ex dieci a non indossare la maglia della Lazio. Una figura importante dunque nella carriera di Francesco e che trova spazio anche nel suo libro. “‘Finché la palla non entra, non hai fatto niente’, è il suo motto. Stravede per me perché gli ricordo com’era suo figlio, Giuseppe. Il Principe. Il Capitano della Roma” racconta nella biografia “Un Capitano”.

Non sarà importante solo per Totti perché il papà di Giuseppe diede anche l’occasione a Bruno Conti, una volta terminata la carriera da calciatore, di iniziare a lavorare per il settore giovanile giallorosso.