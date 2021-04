Morta la mamma di Simone Perrotta. L’addio è commovente: “Un dolore che mi lacera dentro”

Ha scelto una lettera sui social per l‘ultimo addio. È morta la mamma di Simone Perrotta, ex calciatore della Roma e della nazionale, che sul suo profilo Instagram ha postato un lungo messaggio che ha emozionato amici, ex compagni e fan. Ma che in realtà si è trasformato in uno sfogo personale commovente: “E così troppo presto sei volata via, lasciando un vuoto troppo doloroso da gestire. Pensavo fossi pronto a ricevere quella maledetta telefonata che ti sveglia durante la notte, perché sapevo che presto o tardi sarebbe arrivata, ma la verità è che, non lo si è mai abbastanza per capire che una parte fondamentale di te non c’è più. Lo so, è il ciclo della vita, ma è un dolore che ti lacera dentro. È stato un privilegio averti come mamma. Mi hai riempito di affetto ed attenzione in ogni istante della mia vita, e ti prego, ovunque tu sia, non smettere di sussurrarmi quelle paroline piene d’amore perché continuo ad averne un bisogno vitale. Buon viaggio mamma e sono consapevole che un giorno staremo più vicini di quanto lo siamo stati in vita. Ti amo”

Anche la Roma ha fatto sentire la sua vicinanza all’ex centrocampista: “Ci stringiamo attorno a Simone e alla sua famiglia per la perdita della mamma. Forza”. Tra i tantissimi commenti sotto il post di Perrotta anche quelli di Taddei, Bruno Conti, Toni, Mancini, Balzaretti e Francesco Totti: “Ti sono vicino Simo, condoglianze”.