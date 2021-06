Morrell perde con l’Italia ma conosce De Rossi: “Porto la 16 in suo onore” – FOTO

Il centrocampista del Galles, dopo il ko con gli Azzurri, ha realizzato il sogno di incontrare e scattare una foto con il suo "idolo"

Agli Europei si incontrano campioni da tutto il continente, tanti giovani - soprattutto di nazionali con poca tradizione - hanno l'occasione della vita di sfidare i loro idoli. O magari conoscere i campioni a cui si sono ispirati da piccoli, come Joe Morrell. Il centrocampista del Galles, eliminato agli ottavi dalla Danimarca, alcuni giorni fa ha sfidato l'Italia all'Olimpico. Sul campo è finita 1-0 per gli Azzurri, ma con la qualificazione anche per la squadra di Page. Nonostante la sconfitta, il giocatore del Luton (formazione di Championship, la B inglese) ha realizzato un sogno: conoscere Daniele De Rossi. L'ex capitano della Roma è ora nello staff della Nazionale e a fine partita si è concesso per una foto con Morrell. A diffondere lo scatto è stata la pagina Instagram 'danielederossifan', che l'ha ricevuta dallo stesso calciatore 24enne. "È il mio idolo, il motivo per cui indosso la maglia numero 16", ha ammesso il gallese. L'avventura europa di Bale e compagni si è interrotta bruscamente con uno 0-4 pesantissimo, ma per Morrell di certo resteranno solo ricordi indimenticabili.