Moriero: “Fonseca ha fatto bene. La Roma può vincere l’Europa League”

Francesco Moriero promuove Fonseca e la Roma. L’ex centrocampista, con un passato in giallorosso tra il 1994 e il 1997, ha commentato per TMW il momento della squadra e le possibilità di arrivare in fondo in Europa League. Questa la sua analisi:

La Roma in Europa, intanto, va avanti.

Ha fatto un’impresa. Portare a casa la qualificazione contro l‘Ajax non è facile. L’importante è aver portato a casa un risultato positivo.

Vincere l’Europa League può essere un obiettivo?

Nel calcio tutto è possibile, può farcela. Le partite vanno sempre giocate senza guardare all’avversario.

Fonseca potrebbe andar via a fine anno.

Lavorare in Italia non è mai facile soprattutto dove ti impongono di far bene. Ha provato a giocare un calcio all’italiana. La Roma è concreta: Fonseca ha fatto comunque un buon lavoro. Allenare a Roma non è mai facile. Ha dimostrato di essere un ottimo allenatore. Secondo me ha fatto bene.