Morbidelli: “La Roma è come una bella ragazza, sono un grande tifoso. Mi fido dei Friedkin”

Dopo una stagione trionfale in MotoGP, Franco Morbidelli si concede anche lo sfizio di presenziare alla tappa di Monza del Mondiale Rally. Un’occasione, per il centauro romano, di toccare anche temi legati al mondo del calcio e della Roma, sua squadra del cuore. Queste le sue parole raccolte da Adnkronos: “Sono un grande tifoso di calcio e della Roma. La mia famiglia è tutta romanista e l’ho sempre tifata. Mi piace molto il calcio e gioco spesso. La Roma di quest’anno? L’Ho vista a tratti stupenda. Giocano molto bene, purtroppo ogni tanto c’è qualche fuori giri, ma ci siamo abituati da tifosi romanisti. La Roma ci fa godere tanto e ci butta giù, è come una bellissima ragazza”, ha aggiunto il tifoso Morbidelli che sulla nuova proprietà ha aggiunto: “Il passaggio ai Friedkin? Per ora sta andando bene, io mi fido”.