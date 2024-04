Moratti su Mourinho: “Nonostante De Rossi, a Roma sono rimasti legati a lui”

"Mi spiace tantissimo, immagino che ne soffra, ma le sue capacità le conosco e restano". Così ha parlato l'ex numero 1 nerazzurro Massimo Moratti al Corriere della Sera sull'esonero di José Mourinho alla Roma. Secondo lui i tifosi giallorossi sono rimasti inevitabilmente legati alla figura dell'ex allenatore dell'Inter: "Credo che a Roma, nonostante De Rossi stia facendo un grande lavoro, siano rimasti legati a Mourinho ". Lo Special One è stato sollevato dall'incarico tre mesi fa ed è alla ricerca di una nuova squadra.

