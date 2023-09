Moratti: “Su Lukaku ci sono rimasto male. Ha ripagato nel modo peggiore l’Inter”

L'arrivo di Lukaku alla Roma non è andato giù ai tifosi dell'Inter. BigRom, era un idolo per i nerazzurri, ma i suoi cambiamenti d'umore nell'ultimo mercato estivo hanno fatto rompere completamente i rapporti tra le parti. Sulla vicenda si è espresso anche l'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, che in un'intervista rilasciata al QS ha dichiarato: "Eh, non me ne parli. Da esterno, ci sono rimasto male. Ha ripagato nel modo peggiore il club, i compagni, i fans". I tifosi dell'Inter, non aspettano altro di accogliere Lukaku a San Siro nel match contro la Roma previsto per il prossimo 29 ottobre. Previsti fischi e striscioni per l'attaccante belga.