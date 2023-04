Moratti: “Spero che Mourinho resti alla Roma”

Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Rai Radio 1. Ha parlato della situazione dei nerazzurri e anche del futuro di Mourinho: "Spero resti alla Roma, lo vedo bene lì. Mi auguro rimanga". Moratti ha rilasciato delle dichiarazioni sull'addio di Mou: "Ognuno dei due aveva fatto una tattica cattiva nei confronti dell'altro, non è così. Si sperava di vincere, poi non so cosa sia successo e gli è piaciuto andare via. Nessuno dei due ce l'aveva con l'altro". La permanenza di José a Trigoria non è ancora certa e ieri ha risposto in modo enigmatico in conferenza stampa: "Ho ancora un anno, ma i contratti nel calcio non sono tutto". Il futuro dello Special One è ancora da scrivere.