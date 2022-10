Moratti: “Ora Mourinho non ha in mente di vincere lo scudetto con la Roma”

Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha parlato della Roma di José Mourinho ai microfoni di Gr Parlamento durante il programma "La Politica nel Pallone": "Mourinho può vincere lo scudetto? Non è facile.Anche se tenterà di fare il massimo possibile. Ora non ha in mente di vincerlo. Col passare del tempo potrà arrivare a lottare per il tricolore. Conte? E' stato eccezionale, lo dimostra ancora adesso. L'Inter lo ha apprezzato. Questo non toglie che un allenatore con un carattere diverso non possa vincere. Inzaghi ha delle doti che possono metterlo in condizione di vincere".