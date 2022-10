Moratti: “Mourinho sta facendo bene per le possibilità che ha la Roma”

Secondo lei perché Mourinho sta trovando grandi difficoltà? "Tante difficoltà? Mi sembra sia andando abbastanza bene. Domenica ha perso contro il Napoli, primo in classifica ed a punteggio pieno in Champions League, squadra che sta facendo molto bene. Credo sia facendo piuttosto bene per le possibilità che ha attualmente la Roma, oltre gli infortuni e difficoltà che ha avuto, su Mourinho ho sempre fiducia”.