Moratti: “Mourinho è adatto alla Roma, si inventa qualcosa ogni giorno”

L'ex presidente interista ha parlato dell'esperienza di Mou in giallorosso e fatto i complimenti a Motta: "Insieme a Inzaghi è l'allenatore che mi piace di più"

Massimo Moratti è tornato a parlare di Josè Mourinho che a Milano ha vinto il Triplete nel 2010. L'ex presidente interista lo ha fatto durante un’intervista a Radio Serie A : “Mourinho su un’altra panchina italiana? Sì, me l’aspettavo e poi è adatto alla Roma. La società ha un grande potenziale, tutto da esprimere e lui inventa qualcosa ogni giorno”. Belle anche le parole che Moratti dedica al suo ex calciatore, attuale allenatore del Bologna, Thiago Motta: “Non mi aspettavo facesse l’allenatore. E’ sempre stato intelligente e molto pratico, cose che lo hanno fatto diventare bravissimo. Il Bologna gioca bene e vince. Motta è quello che mi piace di più, a parte Inzaghi che è bravissimo”.

