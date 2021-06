Moratti: “Mourinho alla Roma non è stato tradimento. Lui è molto contento”

L'ex presidente nerazzurro è tornato a parlare dello Special One e del suo approdo nella capitale

"Non ho visto il passaggio di Mourinho alla Roma come un tradimento. L'ho sentito pochi giorni prima quando aveva lasciato il Tottenham e mi ha raccontato cosa pensava della squadra londinese. Mi è sembrato su di morale ed evidentemente già c'era qualcosa con i giallorossi. Appena è diventata ufficiale la notizia ho ricevuto un suo sms: "Adesso ci vediamo più facilmente". L'ho sentito molto contento".

Il rapporto di stima fra Massimo Moratti e lo Special One è rimasto immutato negli anni, nonostante l'addio dopo il triplete nerazzurro del 2010. Anche in recenti occasioni l'ex presidente dell'Inter ha parlato in maniera molto gratificante di Mourinho.