Moratti: “Lukaku? Ha fatto una scemenza nel trattare con Inter e Juve”

Le parole dell'ex presidente nerazzurro sull'attaccante belga: "Direi che ora è finito in una società importante come la Roma"

L'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Bruno Firenze in vista del match tra i nerazzurri e la Fiorentina. Oltre a commentare la condizione della rosa di Inzaghi e le sue riflessioni sul mercato, ha anche speso alcune parole riguardo l'affare Lukaku: "Penso che l’Inter si possa considerare molto rinforzata, soprattutto in mezzo al campo dove ha preso un sacco di giocatori bravi. Poi l’ho vista giocare e mi è sembrato che giochi davvero bene quest’Inter. Lukaku? Mi pare abbia fatto una grande scemenza nel trattare con Inter, Juventus… almeno vedendo la situazione da fuori. Ma poi direi che è finito in una società importante come la Roma".