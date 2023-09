Morata: “Potevo tornare in Italia. Restare all’Atletico è stata la migliore scelta”

Alvaro Morata , centravanti dell'Atletico Madrid , ha parlato ieri in conferenza stampa in vista della sfida di Champions League contro la Lazio . Lo spagnolo ha confermato l'interesse di diversi club italiani durante la passata sessione di mercato. Mourinho volevo portarlo nella Capitale, queste le sue parole: "C'erano diverse possibilità, ma ho avuto una conversazione faccia a faccia con il mister e mi ha trasmesso fiducia e volontà di farmi restare. Era la miglior scelta che potessi fare".

