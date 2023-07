Morata, l’Inter non paga la clausola: sempre più concreta la permanenza all’Atletico

La telenovela di mercato che riguarda Alvaro Morata non sembra essere vicina alla parola fine. Come riportato dal portale spagnolo Relevo, al momento non c'è nessuna trattativa in stato avanzato con club di Serie A tra cui la Roma, l'Inter e la Juventus che nei giorni scorsi hanno incontrato gli agenti dello spagnolo. I nerazzurri non hanno intenzioni di accontentare l'Atletico Madrid versando i 20 milioni richiesti. La cifra è stata valutata eccessiva anche da Tiago Pinto che è però in attesa di un parere positivo o meno da parte dei Friedkin. Per Morata dunque, nonostante le sirene che lo vorrebbero in Arabia all'Al Shabab, si fa sempre più concreta l'ipotesi di una permanenza al Wanda Metropolitano.