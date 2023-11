Morata: “In estate potevo lasciare l’Atletico, ma il mio obiettivo era restare”

Tra le telenovele più frequenti che hanno vista la Roma protagonista in quest'ultima sessione di mercato, c'era anche quella riguardante un possibile approdo in giallorosso di Alvaro Morata. L'attaccante dell'Atletico Madrid, in un'intervista rilasciata a Onda Cero, ha fatto un po' di chiarezza su quanto successo in estate: "Potevo lasciare l'Altetico. Avevo diverse possibilità, ma la prima era quella di rimanere quì". Lo spagnolo parla anche dell'interesse dal campionato arabo su di lui: "Ovviamente ti attira l'attenzione quando vedi quelle cifre, ma penso che non sarei stato felice di vedere l'Atlético da lontano e di vedere i miei compagni in Nazionale, perché non so se sarei venuto in Nazionale, penso che me ne sarei pentito".