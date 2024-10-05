La conferenza stampa di Ivan Juric alla vigilia di Monza-Roma che si giocherà domenica 6 ottobre 2024. Il tecnico risponderà alle domande dei cronisti e scioglierà gli ultimi dubbi di formazione. Dopo il clamoroso ko contro l'Elfsborg i giallorossi vogliono tornare a vincere.

JURIC IN CONFERENZA STAMPA

Il punto sui giocatori, sono tutti disponibili? Le condizioni di Dybala e Hummels: "Hummels ora comincia a stare meglio, anche per Paulo vediamo oggi dopo l'allenamento e poi decideremo l'impiego. Le Fèe ha cominciato ad allenarsi con noi, sembra che stiano tutti bene".

Che tipo di avversario è il Monza? Come si affronta una squadra così? "È una squadra che gioca molto bene, ha fatto veramente molto bene con tanti talenti, ha raccolto meno di quanto meritava. Ha raccolto anche il lavoro di Raffaele, con l'Inter mi hanno fatto una bella impressione".

Nelle prime due partita si è visto un certo tipo di intensità. C'è stato un calo? "No, io ho visto un'intensità ottimale. Sicuramente è un processo dove migliori, contro l'Elfsborg secondo me il pressing è stato molto buono, i dati fisici anche. È una squadra in crescita. L'unica partita dove ho visto la squadra in calo è con il Venezia".

Che impressione si è fatto di questa squadra. Ha tutto il necessario per arrivare nei primi 4 posti? "Abbiamo un grosso margine di miglioramento. Ci sono stati tanti concetti giusti anche nell'ultima partita. Sicuramente l'obiettivo principale è quello di raggiungere la Champions. Dobbiamo lavorare per comeptere con tutti. Adesso stiamo recuperando dopo essere partiti indietro. Ora abbiamo fatto 6 punti nelle ultime 2 e ci stiamo aggiustando Dobbiamo usare più giocatori possibili, siamo un po' in deficit. Manca Saelmaekers che può fare tutti i ruoli, vediamo cosa succede con Zalewski".

Avverte ancora lo shock dell'addio di De Rossi all'interno del gruppo? "Lorenzo ha spiegato bene tutto l'altro giorno. Nella prima parte si notava, dopo abbiamo avuto una mentalità completamente diversa e siamo andati forti per il bene generale della Roma. Secondo me i ragazzi stanno facendo benissimo, sono molto soddisfatto di quello che stanno facendo. E vedo molti più passi in avanti di quello che mi aspettavo. Per questo dico che anche se la sconfitta è brutta, percepisco buone cose".

Una difficoltà a concepire delle vere e proprie azioni da gol, è un problema di lucidità? "Penso che abbiamo avuto 5/6 occasioni nitide tra Pellegrini, Baldanzi. Quello che mi è meno piaciuto dell'ultima partita è che arrivavamo negli spazi chiusi e lì ci voleva qualità per giocare bene negli ultimi metri. Lì c'è da migliorare. Quando parlo di margine di miglioramento parlo di questa cosa qua. Ci vuole anche concezione degli spazi e del posizionamento del corpo".

Quanto sente già sua questa Roma? Differenza tra le due trasferte di giovedì e domani? "Andiamo passo per passo. Quello che stiamo proponendo mi piace, le risposte sono sempre positive. Giovedì volevo fare tanto turnover per vedere tutti e per vedere che tipo di giocatori sono. Abbiamo fatto una buona gara per tante cose. Adesso siamo tornati alle 5 di mattina dalla trasferta, noi oggi lavoriamo e vediamo come riusciamo ad affrontare il Monza domani".

Quanto è importante la partita di Monza? "Adesso la situazione negativa è chiara, ma la presenza loro è chiara. È bello che loro ci sono sempre anche se sono scontenti. L'adrenalina può trasformarsi in qualcosa di bellissimo. Due vittorie consecutive in campionto non sono scontate, cerchiamo di fare anche la terza. Sarebbe fare un passo importante per avvicinarci alla parte alta. È come una piccola finale dopo questo ciclo di partite, abbiamo fatto bene finora, vincere questa sarebbe fantastica".