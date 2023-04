Monza-Roma, settore ospiti sold out in poco più di 24 ore

La voglia di Roma non finisce mai. Anche a Monza i tifosi giallorossi non faranno mancare il loro supporto ai ragazzi di José Mourinho che il prossimo 3 maggio (mercoledì) alle 21, scenderanno in campo allo U-Power Stadium contro la formazione di Palladino. Il settore ospiti è infatti già sold out dopo poco più di un giorno dall'inizio della vendita libera (aperta ieri alle 12). Il match contro il Monza arriva in un periodo molto complicato per la Roma che disputerà 6 partite in 20 giorni tra cui le due semifinali di Europa League contro il Bayer Leverkusen.