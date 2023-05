Monza-Roma, recuperato Bove. Mourinho ritrova anche Wijnaldum

La Roma è scesa in campo questa mattina al Centro Sportivo di Trigoria alla vigilia del match di campionato contro il Monza. Per la sfida contro i brianzoli, Mourinho ritrova Edoardo Bove che oggi ha svolto l'intera seduta in gruppo dopo il problema alla spalla accusato contro il Milan. Ancora in dubbio invece Wijnaldum, che si è allenato a parte ma che è partito con la squadra in vista del match di domani. L'olandese partirà molto probabilmente dalla panchina per essere un'opzione a gara in corso. L'obiettivo è di averlo a pieno regime contro l'Inter.